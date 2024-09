Com 10 anos de humor, grupo de comédia 4 Amigos se apresenta em Brasília

O grupo de comédia 4 amigos se apresenta no sábado, no Ullysses Guimarães - (crédito: Divulgação )

Risadas, histórias, piadas e amizade são o coração e alma da trajetória de 10 anos do grupo de comédia 4 Amigos. Em comemoração ao marco de uma década, o quarteto está de volta com um dos maiores sucessos da carreira, o quadro Fila de piadas, grande fenômeno nas redes sociais, só que dessa vez, nos palcos de 43 cidades brasileiras. Em Brasília, a turnê chega neste sábado, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e promete uma noite de muito humor.

Composto por Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, o grupo acumula milhares de fãs e admiradores que, segundo Dihh, foram conquistados pelo Fila de Piadas, que tomou grandes proporções no YouTube durante a pandemia. Agora, o público poderá ter a experiência completa e ao vivo. "É uma baita realização saber que as pessoas ainda têm vontade de assistir tanto tempo depois. Mostra que o trabalho foi bem feito, que plantamos bem para estarmos colhendo até hoje os frutos", conta Dihh Lopes.

Se revezando no palco, os amigos trazem percepções pessoais do cotidiano e piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades. "Quanto mais você fala de você mesmo, e quanto mais você fala do cotidiano, mais a sua piada tende a ser verdadeira, então aquilo toca nas pessoas, isso rola uma identificação", declara Márcio Donato.

O sucesso do grupo também se dá pela relação construída entre os participantes, dentro e fora dos palcos. As interações tão íntimas e sinceras, misturadas com elementos, estilos e experiências pessoais de cada um, resultam em um espetáculo dinâmico, completo e autêntico. "O grupo não chama 4 Amigos à toa, a gente leva muito a sério esse nome. Nós temos um laço muito forte e isso nos ajuda independente da situação que for", completa Márcio.

Além disso, não é só seguindo o roteiro que o espetáculo é criado. De acordo com Márcio, situações inesperadas, como alguém chegando atrasado, um barulho ou uma luz que para de funcionar são situações bem aproveitadas para tirar boas risadas do público. "O improviso tem de estar dentro da veia do humorista", afirma. Para quem não conhece o grupo, mas busca dar boas risadas e refletir sobre o cotidiano enquanto se diverte, Fila de Piadas é a programação certeira para sábado à noite.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira