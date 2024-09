Batman comemora 85 anos; relembre a trajetória do personagem

*Luisa Mello, Mariana Reginato

Em 1939, a DC Comics precisava de um novo super-herói que fizesse companhia para sua mais recente criação de sucesso, o Superman. Depois de muito pensar, o editor Vin Sullivan passou a tarefa para o cartunista Bob Kane e, junto do escritor Bill Finger, criaram um dos personagens mais famosos e queridos do público, o Batman.

A primeira aparição do Cavaleiro das Trevas foi na coletânea Detective Comics n°27, apresentado do mesmo jeito que conhecemos: Bruce Wayne, um órfão bilionário que se torna combatente do mal durante a noite, disfarçado de um morcego, mais conhecido como Batman.

Apenas quatro anos após sua estreia nas bancas, Wayne ganhou espaço nas telas. Batman surgiu nas telas em 16 de julho de 1943, como uma série de 15 episódios, em que o super-herói e seu companheiro, Robin, precisam lutar contra o criminoso japonês Dr. Daka.

O seriado foi um marco na história do personagem, introduzindo detalhes clássicos, como a Batcaverna, o Batmóvel e a aparência do mordomo Alfred. A coletânea de episódios é considerada até hoje um clássico da cultura pop. Duas décadas depois, e por demanda popular, Batman estava de volta, mas de um jeito diferente: em cores.

A série durou de 1966 até 1968, colecionou três temporadas repletas de piadas bem-humoradas e muita ação, além da primeira aparição dos icônicos vilões Coringa, Mulher Gato, Charada e Pinguim.

Mesmo depois de outras nove adaptações, essa continua sendo uma das mais bem avaliadas pela crítica e pelo público, com uma aprovação de 81%, de acordo com o Rotten Tomatoes. A popularidade do super-herói foi tão grande, que ele precisou de um espaço maior e, na década de 1980, Batman finalmente conquistou as telonas de cinema e os longa-metragens.

Em uma combinação inusitada, o diretor Tim Burton — conhecido por suas obras que causam estranhamento no público — reúne-se com o ator de comédia Michael Keaton e lançam em 1989 o primeiro filme do personagem: Batman. Apesar de todas as controvérsias iniciais, a obra acumulou US$ 411 milhões em vendas, além de ser ovacionado pela crítica especializada, concretizando o início da primeira trilogia do herói.

Em 2005, Batman finalmente conquistou o título de O Cavaleiro das Trevas. Em uma reimaginação dirigida por Christopher Nolan, Batman: O início é o filme mais queridinho do público e da crítica, com uma aprovação de 94% e 85%, respectivamente. Fora das telas, os filmes foram envoltos por polêmicas, incluindo o caso do ator Heath Ledger, intérprete do Coringa, que se submeteu a extremas condições de auto abuso psicológico para se aproximar cada vez mais de um dos vilões mais assustadores do universo do herói.

Depois de uma crise nos estúdios da DC, devido ao fracasso de seus últimos projetos, foi preciso se reinventar outra vez. Em 2022, outra versão do queridinho dos telespectadores chegava aos cinemas. Interpretado por Robert Pattinson e criado por Matt Reeves, O Batman superou todas as expectativas e marcou uma volta épica para o Cavaleiro das Trevas, abrindo portas para uma nova forma de explorar todos os elementos que o universo do herói engloba, de uma maneira mais séria, mais madura e mais violenta. A sequência foi confirmada para outubro de 2026 e promete o encontro de Batman com o vilão Cara de Barro. Dia do herói Sábado, 21, é comemorado o Dia do Batman.

A data foi escolhida por ter sido o dia da primeira aparição do personagem nos quadrinhos da DC Comics. Para celebrar, os cinemas brasileiros irão exibir novamente dois filmes de um dos personagens mais amados do cinema e dos quadrinhos. Batman (1989) e The Batman (2022), o último filme lançado do Homem-Morcego.

As sessões começam a partir de hoje e serão finalizadas no dia 25. O universo do personagem acabou gerando outros sucessos, como o filme do Coringa (2019), que fez com que Joaquin Phoenix levasse o Oscar de Melhor Ator no ano seguinte. A trajetória de Coringa continua e, ainda esse ano, Coringa: Delírio a dois chega aos cinemas em um formato musical, com Lady Gaga como Arlequina. O lançamento da sequência está marcado para 3 de outubro. Além do Coringa, outro vilão reaparece em 2024.

Pinguim, um vilão clássico das histórias de Batman, terá uma minissérie na Max, que estreia hoje. A produção é um spin-off do último filme do Batman e explora a ascensão de Oswald Cobblepot, magnata de Gotham envolvido no mundo do crime. Com oito episódios, o vilão é interpretado por Colin Farrell.

*Estagiárias sob a supervisão de José Carlos Vieira

