Cacau Protásio anuncia fim de casamento com fotógrafo após 12 anos

Cacau Protásio anunciou nesta quarta-feira (18) a separação do fotógrafo Janderson Pires, após 12 anos de casamento. A atriz e comediante usou suas redes sociais para compartilhar a notícia com seus seguidores, mas optou por desativar os comentários em sua publicação. Em um relato sincero, Cacau explicou que a decisão de terminar o relacionamento não foi repentina, mas resultado de uma longa reflexão sobre o desgaste do casamento.

No texto, Cacau descreveu a relação com Janderson como uma jornada repleta de amor e companheirismo. Ela admitiu que, apesar das tentativas sinceras de reacender a chama do relacionamento, chegou o momento em que aceitaram que seus caminhos deveriam se separar. "Ainda assim, acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar", revelou a atriz, enfatizando o esforço e dedicação que foram empregados na tentativa de salvar o casamento.

A separação foi abordada com muito cuidado e respeito, conforme Cacau destacou em seu comunicado. Ela expressou que, apesar do fim do romance, o amor entre eles se transformou em uma amizade profunda que ambos desejam preservar. "O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda", afirmou a atriz, refletindo sobre o respeito que ainda nutrem um pelo outro.

Em uma participação em um programa de TV em 2022, Cacau já havia mencionado dificuldades no relacionamento, atribuídas a uma crise conjugal exacerbada pelos sintomas da menopausa. Na época, a atriz discutiu abertamente a falta de desejo e a irritação que surgiram, evidenciando as complexidades do relacionamento. Agora, ela e Janderson enfrentam um novo capítulo em suas vidas, buscando crescer e evoluir individualmente.