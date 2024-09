Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (21/9)

MOMENTO AUSPICIOSO

Data estelar: Sol e Plutão em trígono.

Agora é um momento auspicioso para entoar, na nota vibrante do ardor do coração, resoluções que te sirvam de orientação para organizar ações e movimentos de realização entre o equinócio de amanhã e o de março do ano gregoriano 2025, e principalmente que estas resoluções não caiam no vazio como as que são feitas na confusão do réveillon, ou na ansiedade do aniversário pessoal.

Toma o dia para fazer uma lista realista de tuas resoluções, para que nenhuma fantasia se intrometa neste exercício de radical importância, que é alinhar mente, coração e corpo físico para que as resoluções não sejam meras cartas de intenção que nunca dão em nada, mas movimentos concretos, esforços, estratégias e ações práticas em nome de que as resoluções se transformem em obras consumadas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Importante mesmo é que você reconheça todas as potencialidades envolvidas nesta parte do caminho, porque todas elas são sementes de possíveis realizações, mas ao mesmo tempo sua alma não poderia aproveitar todas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa nem deve se lançar a tentar satisfazer toda e qualquer vontade, mas tampouco seria o caso de reprimir todos os desejos, como se a vida devesse ser uma sequência ininterrupta e perpétua de obrigações.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o possível para finalizar o que estiver em andamento, especialmente aquelas coisas que foram proteladas várias vezes ao futuro. Pois bem, o futuro chegou, é aqui e agora, aproveite o momento para finalizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar sobre a vida sempre será bom, desde que feito com alegria e leveza, porque pensar sobre a vida com o intuito de se preocupar e angustiar, francamente, isso não está com nada! Procure pensar bem sobre a vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tente se adaptar da melhor maneira possível à ideia de que nesta parte do caminho não há uma bala de prata disponível que possa dar conta de tudo que acontece. Por enquanto, se atenha aos detalhes ao seu alcance.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome uma distância segura dessas pessoas tão carentes que se penduram de você, absorvendo quantidades colossais de sua energia. Mantenha elas à distância, procure ter domínio sobre seu campo energético.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo que nesta parte do caminho parece difícil, até impossível, não é um castigo estelar para que você se frustre. Ao contrário, a retenção da satisfação é uma espécie de armadura para que você evite encrencas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Evidentemente, não se trata de sua alma ser ajuizada o tempo inteiro, porque isso eliminaria quase toda a aventura que a vida oferece. Porém, se trata de você se deixar encantar por aventuras que valham a pena.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

No meio de tudo que você precisa fazer de forma inevitável, sentimentos e pensamentos estranhos surgem do mais fundo da alma e perturbam a atenção. Não importa, você não precisa estar cem por cento hoje.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que se preocupar antecipadamente com questões que provavelmente nem sequer virão a acontecer? Dito assim, pareceria que ninguém se dedicaria a tão inútil atividade, porém, no dia a dia acontece mesmo assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça contas, mas não para se preocupar com o futuro e sim para reconhecer em que áreas de sua vida é necessário fazer investimentos e melhorias. Este é o momento em que essas contas definem uma boa parte do futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seguir orientações que contradizem sua vontade é um desafio enorme para sua alma, mas de vez em quando isso é necessário, já que a experiência humana é menos individual e mais coletiva, da interdependência.