Após vencer a leucemia, cantor morre por complicações da Covid-19

O cantor e compositor Conrado Pouza, de 45 anos, faleceu nesta quinta-feira (19) devido a complicações da Covid-19 segundo o g1. O artista estava internado há uma semana na Casa de Saúde de Santos, em São Paulo. Conrado, que dedicou 20 anos de sua carreira à música popular brasileira (MPB), deixou uma marca significativa no cenário cultural, tanto nacional quanto internacionalmente, tendo aberto shows para grandes nomes como Nando Reis, Seu Jorge e Mart’nália.

Conrado era também um ator e intérprete talentoso, consolidando sua carreira em Santos, onde viveu grande parte de sua trajetória artística. Em 2022, o cantor foi diagnosticado com leucemia aguda, o que o levou a mobilizar uma campanha por doação de sangue. No ano seguinte, passou por um transplante de medula que, inicialmente, o livrou da doença. Sua recuperação foi comemorada com um espetáculo especial em julho deste ano, no Teatro Guarany.

Em uma entrevista à TV Tribuna, Conrado falou sobre sua luta contra a leucemia e o processo de cura, descrevendo o momento como "mágico" e ressaltando a importância da fé e do amor durante o tratamento. Ele relembrou, emocionado, como sua recuperação foi inesperada até para os médicos, que ficaram surpresos por ele não ter precisado de cuidados intensivos. Para Conrado, o apoio da cidade e sua espiritualidade foram cruciais em sua jornada de superação.

O falecimento do artista deixou um vazio no meio cultural e para os fãs que o acompanharam ao longo de sua carreira. Conrado Pouza será lembrado não apenas por sua música, mas também pela resiliência e otimismo com que enfrentou os desafios mais difíceis de sua vida.

