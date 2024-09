Na imagem, feita pelas lentes do fotógrafo Vini?cius Mochizuki, a artista cobre os seios com as mãos, enquanto exibe joias coloridas e brincos grandes - (crédito: Reprodução/Instagram/@alcioneamarrom)





A cantora Alcione, de 76 anos, surpreendeu os fãs ao trocar a foto de perfil de suas redes sociais nesta sexta-feira (20) por um registro ousado em que aparece fazendo topless.

Na imagem, feita pelas lentes do fotógrafo Vini?cius Mochizuki, a artista cobre os seios com as mãos, enquanto exibe joias coloridas e brincos grandes. "Nova foto do perfil! Aprovada?", questionou Alcione na legenda, esbanjando confiança.

O clique rapidamente gerou uma enxurrada de elogios. Entre os comentários, destacaram-se o da cantora IZA, que exaltou: "Nossa rainha linda", e o de um fã que brincou: "Gente, ela tem o dendê". Outros admiradores também expressaram seu carinho: "Que poder!", afirmou um, enquanto outro resumiu em uma palavra: "Maravilhosa".

Aos 76 anos, Alcione segue mostrando que sua trajetória não é marcada apenas por sua voz poderosa, mas também por sua atitude e presença, conquistando gerações de fãs com seu carisma e autenticidade.

https://www.instagram.com/p/DAJaNKOu05f

O post Alcione posta foto de topless e conquista elogios: "Maravilhosa" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.