Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (22/9)

EQUINÓCIO

Data estelar: Sol ingressa em Libra.

Às 9h44 horário de Brasília acontece o segundo equinócio do ano, o primeiro sendo em março, os dois tempos anuais em que as horas de dia e noite são exatamente iguais, e como tudo na natureza, objetiva e subjetiva, se desenvolve em torno da relação com o Sol, é inevitável que isso provoque fenômenos interessantes e complexos ao mesmo tempo.

Interessante é a experiência da leveza e bom humor que o equinócio provoca em toda a natureza e especialmente na humanidade, não significando isso que todo mundo vai estar alegre, mas que as pessoas que se dispuserem a isso vão encontrar motivos de sobra para sustentar esse estado de ânimo. O fenômeno complexo fica por conta de ser o momento de sairmos de nós mesmos e de nosso egoísmo para identificar as pessoas que nos servem de referência para a construção de relacionamentos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentre todas as potencialidades que se apresentam a você nesta parte do caminho, só algumas seriam factíveis, enquanto a maioria precisaria ser posta à distância, porque são fantasias mascaradas de potencialidades.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

E importante aceitar o impulso que o entusiasmo provoca, porém, sem perder de vista o bom senso que manda fazer cálculos minuciosos para se antecipar aos gastos e investimentos que as ideias atuais promoveriam, caso realizadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ter certezas é importante, porque infundem segurança e conforto, porém, se essas certezas não são revisadas e questionadas de tempos em tempos, elas renascem na forma de preconceitos, que encerram a alma na ignorância.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Saber o que precisa ser feito é um avanço, porém, como para fazer o necessário nesse sentido você precisaria de ajuda e colaboração, agora se coloca sobre a mesa a necessidade de comunicar tudo da melhor forma possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muita coisa pode ser feita em benefício de acalmar os ânimos, principalmente o seu, mas são todos detalhes, nada do que você fizer conseguirá, por enquanto, solucionar tudo de uma vez. Tente se adaptar a isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você ficou no lugar de quem terá de tomar a iniciativa para colocar em marcha o que está disponível, porque se ninguém tomar nenhuma iniciativa, então as potencialidades do momento continuarão invisíveis e imaturas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A única e realista maneira atual de evitar encrencas é você se conter e deixar a satisfação de seus interesses e desejos para mais tarde, ou para daqui a algumas semanas. Toda demora se mostrará positiva. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem todas as aventuras que a vida oferece, apesar de encantadoras, servem a você ou valem o investimento que envolvem. Há aventuras que sua alma deveria descartar sumariamente, sem nenhum tipo de arrependimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Memórias que a alma desenterra de só ela sabe onde ecoam na mente e produzem estados de ânimo muito peculiares. É difícil saber para que pode servir uma situação dessas, mas se acontece, alguma utilidade terá.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se o cenário atual está cheio e não cabe mais nada novo nele, procure se projetar ao futuro, porque assim a alma estica o tempo ao seu favor e pode continuar fazendo planos interessantes, apesar de impraticáveis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Contas claras conservam amizades e previnem contra o perrengue de ter de sair correndo atrás de recursos quando as cobranças chegarem. É uma atividade chata e enfadonha, porém, necessária, especialmente neste momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria interessante você se livrar o quanto antes de velhos hábitos, especialmente aqueles que fazem você tomar distância das pessoas e fazer o possível para se tornar independente de todas elas. Isso não serve agora.