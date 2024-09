Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (23/9)

OS NÓS DA CIVILIZAÇÃO

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Em algum momento indefinido das décadas recentes “saiu do armário” uma parte de nossa humanidade que nunca se identificou torcendo pelos mocinhos de filmes ou anedotas da realidade cotidiana, mas, ao contrário, em silêncio queria que os bandidos prevalecessem e levassem a melhor; uma parte de nossa humanidade ressentida pela hipocrisia dos que posavam como os mocinhos da história, mas que também eram bandidos.

Depois vieram os que, buscando aclamação, expressam escárnio pela moral e bons costumes, e encontraram uma plateia enorme, disposta a os apoiar na sua escalada de poder.

Como resultado agora temos o colossal problema de o bem ser desacreditado e mal ser relativizado ao ponto de parecer aceitável; e não há ciência, tecnologia ou filosofia capaz de desembaraçar esses nós.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de surgirem coisas aparentemente mais deliciosas do que cumprir suas obrigações, procure fazer uma coisa de cada vez, e no momento dar prioridade ao cumprimento das obrigações e deveres. Depois o depois.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Valorize seus desejos, mas tenha em mente que as pessoas diferentes de você têm também seus próprios desejos e provavelmente esses sejam discordantes com os seus. Haveria lugar para todos os desejos? Esse é o ideal.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça planos, mas procure se ater a esses, porque fazer planos e depois os modificar completamente, como se nunca tivessem existido, nesta parte do caminho isso não daria muito certo. Faça planos e se atenha a esses.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É evidente a necessidade de as pessoas se congregarem e unirem forças, porém, também é evidente a pouca confiança que as pessoas têm a respeito da força da união, preferindo todas empurrar com a barriga suas obrigações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando tudo pareça fácil e simples, procure observar o cenário com mais cuidado, para não se iludir e iniciar uma ação que, logo em seguida, se tornaria complicada demais. A experiência humana é sempre de alta complexidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você quiser fazer modificações nos planos em andamento, o momento é esse, e teria de ser feito de forma rápida, sem avisar ninguém, apenas atuando tendo como perspectiva horizontes que as pessoas não percebem.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enxergar claramente o panorama atual não é suficiente para você intervir com eficiência e conduzir as coisas de acordo com seus objetivos. Procure ter um pouco mais de paciência, logo mais será a hora de agir.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Falando as coisas certas, as pessoas vão se unir, porque está tudo pronto para isso. Porém, é necessário elas ouvirem as coisas certas, alguém tem de lidera-las, ainda que seja acidentalmente e por uns poucos momentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há uma brecha aberta para que as coisas que vinham resistindo, porque difíceis de concretizar, encontrem facilidades inusitadas. Continue atuando com método e ordem, porque é assim que as facilidades se manifestarão.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazendo tudo dentro da ordem e do que tenha sido combinado, nada tem razão de dar errado. Agora não é hora de ficar criando alternativas ou modificações, mas de continuar em frente com o combinado. Aí sim.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A assimilação do conhecimento é gradual, em primeiro lugar provoca uma crise na mente, que se vê obrigada a acomodar pontos de vista diferentes dos habituais. Depois ela vai absorvendo e acomodando o que seja novo.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor seguir o que seja combinado, mesmo que sua alma discorde de alguns pontos. Qualquer subterfúgio nesta parte do caminho não agregaria nada harmonioso ao processo, provocaria confusões desnecessárias.