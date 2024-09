Karol Conká afirma que nunca vai se casar e explica motivo

Karol Conká sustenta o papel de empoderada e mantém a ‘solitude’ intacta na vida amorosa. A cantora, que é uma das atrações do Rock in Rio deste sábado (21), abriu o jogo sobre o assunto, e afirmou que não cogita engatar um novo relacionamento com o objetivo de se casar.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB garantiu que não pretende trocar alianças nem tão cedo, e que está satisfeita consigo mesma atualmente. "Eu nunca vou casar. Tenho pavor de me imaginar com alguém. Não vou casar, mas eu amo me relacionar com as pessoas", disse.

Karol Conká, que está solteiríssima, ressaltou ser bem resolvida quanto ao assunto. "Nesse momento eu estou bem sozinha. Os outros que estavam lá do mês passado, que eu falei por aí, já não estão mais [comigo]. Me encheram, me irritaram", contou ela, que não assume um relacionamento desde quando se separou do jogador de futebol Polidoro Junior, em 2022.

Apesar de ser desapegada, a ‘Mamacita’ admitiu que se relacionar com outras pessoas a ajudam no processo criativo de seus trabalhos. "Todos esses ‘boys’ vem para me ajudar a fazer música. Se você quer vir aqui e ter um rajadão com a mamacita, venha, mas vai virar tema musical (risos)", pontuou.

