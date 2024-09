A Fazenda 16: Raquel Brito revela desejo de cursar medicina

Raquel Brito, uma das participantes de A Fazenda 16, revelou um sonho curioso durante uma conversa com seus colegas de confinamento: ela quer estudar Medicina e se especializar em obstetrícia. A designer de unhas compartilhou que sempre teve interesse em acompanhar o processo de nascimento e cuidar das mães durante o parto. Porém, a declaração não passou despercebida pelos internautas, que rapidamente traçaram um paralelo entre as ambições da peoa e a trajetória de seu irmão, Davi Brito, vencedor do BBB 24, que também mencionou o desejo de ser médico, mas acabou desistindo do curso.

A conversa entre Raquel e os outros peões gerou alguns momentos descontraídos. Cauê Fantin, ainda confuso, perguntou se ela precisaria estudar veterinária para fazer partos, ao que a ex-BBB Gizelly Bicalho prontamente explicou: "Não, parto de gente, não de animal." O mal-entendido foi motivo de risadas, mas a seriedade do desejo de Raquel ficou clara, enquanto ela confirmava seu interesse pela Medicina. Cauê, ainda um pouco perdido, se desculpou e comentou que achava que estavam falando de animais.

Nas redes sociais, a história logo tomou grandes proporções. Muitos usuários relembraram o discurso de Davi no BBB 24 e questionaram a veracidade das intenções de Raquel. "Já me enganaram com esse papo antes, não vou cair de novo", brincou uma usuária. Outros, mais críticos, sugeriram que ela estaria tentando "seguir os passos do irmão", que ganhou notoriedade com a história da bolsa de estudos oferecida por Wanessa Camargo, mas acabou abandonando o sonho após o reality.

Davi Brito, por sua vez, já havia se posicionado sobre sua desistência em entrevistas, justificando que, após sua vitória no reality, os planos mudaram. Ele ressaltou que ninguém deve ser julgado por mudar de rota e que, apesar de não seguir com a Medicina, respeita o caminho acadêmico. Agora, resta saber se Raquel conseguirá seguir adiante com seu desejo ou se a história dos irmãos será mais um capítulo de especulações e comparações dentro do universo dos realities.

O post A Fazenda 16: Raquel Brito revela desejo de cursar medicina foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.