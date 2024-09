Bárbara França tem aulas de surfe com campeão mundial Will Santana para filme

Em outubro, a atriz Bárbara França começa a gravar um longa chamado De volta à Bahia, onde fará a protagonista Maya, uma surfista. O filme será rodado em Salvador e conta com nomes como Werner Schunemann (que será o pai da personagem de Bárbara), Felipe Roque e Juliano Laham.

Quem está ajudando a moça a ter mais desenvoltura sobre as pranchas é o campeão mundial Willyam Santana. “Estou muito feliz em poder ensinar a Bárbara o tow-in, que é um esporte mágico conhecido como a Fórmula 1 do surf. Nele, você entra na onda com o auxílio do jetski, tornando o surf mais dinâmico e desafiador. Como o jetski já te coloca dentro da onda, é mais fácil para quem está aprendendo”, explica o surfista.

“Surfar era um sonho que eu tinha desde adolescente e estou muito feliz por estar tendo a oportunidade de viver isso através da minha profissão. E já adianto que o surf veio pra ficar na minha vida, mesmo depois do fim das filmagens tenho a certeza que vou seguir nessa onda!”, garante Bárbara.

Vindo de Alagoas para o Rio de Janeiro aos 18 anos com um sonho, ainda sem grana para competir e desconhecido, Willyam Santana, hoje com 33, passou a dar aulas de surfe para quem se interessasse, incluindo alguns atores famosos como Juliano Cazarré, Dani Suzuki, Bernardo Velasco, Pérola Farias, Arthur Aguiar, entre outros. O encontro com Dani Suzuki, que o ajudou a tirar seu primeiro passaporte e o proporcionou a sua primeira surfe trip para a Costa Rica, mudou seu destino e abriu muitas portas.

Cria da periferia, Willyam Santana hoje é um dos expoentes do surfe brasileiro. Já consolidado como atleta profissional, Will encarou ondas gigantes — como a temida Big Mama de Nazaré, em Portugal, e em Mavericks, nos Estados Unidos.