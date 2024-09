Edson e Hudson lançam regravação da música ‘Por te amar assim’

A dupla Edson e Hudson lançou, na quinta-feira (19/9), a regravação de um dos grandes sucessos da música sertaneja, Por te amar assim. A canção foi escolhida para marcar a trajetória de lançamentos realizados por Edson e Hudson até o final de 2024.

A música é uma poesia de Alejandro Montalban e Eduardo Reis e foi interpretada pela dupla de irmãos. Na letra, Edson e Hudson trazem o tema do ‘amor sofrido’, bastante característico em muitas obras dos artistas. Algumas das obras da dupla são verdadeiros hinos de amor na vida do público. “É uma canção maravilhosa, linda de verdade. Era uma vontade nossa regravá-la e sempre comentei isso com o Hudson. Dessa vez a ideia partiu dele e o resultado é uma música cheia de alma e sentimento, bem ao estilo Edson & Hudson”, conta Edson, em nota.

A música foi produzida por Hudson, que conta ter mantido a originalidade dos acordes e vocais da canção. “Mas imprimimos a nossa marca registrada. Em alguns trechos ela é sutil, delicada como precisa ser. Mas em outros momentos, é intensa e pulsante. E existe um fator que gostaria de destacar que é a forma como ela foi crescendo até acontecer uma grande explosão, onde inserimos os solos de guitarra e a voz de Edson de uma forma muito precisa”, destaca Hudson. A música Por te amar assim também foi gravada nas vozes de Marlon e Maicon e, em 2001, ano em que foi lançada, se tornou a segunda música mais tocada no Brasil.