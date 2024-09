A Fazenda 16: Após falas de Flor, produção dá bronca e pede por "respeito"

A produção de "A Fazenda 16" emitiu um comunicado aos participantes após Flor Fernandez ser acusada de racismo e gordofobia durante uma discussão com Suelen Gervasio e Flora Cruz. No último domingo (22), a ex-SBT fez comentários ofensivos sobre o corpo da filha de Arlindo Cruz e expressou intolerância religiosa. A equipe do reality pediu que todos os confinados se esforçassem para criar um ambiente respeitoso e inclusivo, enfatizando que preconceitos são inadmissíveis na atualidade.

A tensão começou após a Prova de Fogo, quando Flora acusou Flor de comentários desrespeitosos sobre seu desempenho. Flor negou a acusação, mas a discussão escalou rapidamente, abordando questões raciais e a forma como os participantes se referiam a pessoas indígenas. "Se fala povo indígena! Aprende a falar", corrigiu Flora, enquanto Flor insistiu em sua terminologia. O impasse gerou uma resposta contundente de Flora, que defendeu sua posição, sendo apoiada por Camila Moura, que a declarou correta em sua interpretação.

Durante a altercação, Flor se defendeu afirmando que não era gordofóbica, já que havia enfrentado obesidade mórbida, e negou ser racista devido a suas relações pessoais. A conversa logo se tornou mais acalorada, com Suelen Gervasio entrando na briga e acusando Flor de ser "ignorante" e "racista". A situação se intensificou ainda mais quando Flor começou a cantar a música "Xô Satanás", provocando a irritação de Suelen.

A troca de acusações culminou em um confronto entre as participantes, onde questões de fé e identidade foram debatidas de forma acalorada. "Que Jesus é esse que você tem? Lava a boca pra falar em nome de Deus!", gritou Suelen, enquanto Flor tentava reafirmar sua posição. A situação expôs não apenas os conflitos interpessoais, mas também a necessidade urgente de discutir temas como racismo e gordofobia dentro do espaço do reality.

