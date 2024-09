Expo Diversos, no Museu Nacional, reflete sobre as diferenças

Abertura da exposição itinerante na Casa França-Brasil no Rio de Janeiro (Fotos:Tita Barros) - (crédito: Divulgação/Paó Comunicação)

Chega em Brasília, nesta quarta-feira (25/9), a Expo Diversos, em cartaz no Museu Nacional da República, com obras que contam histórias vivenciadas por artistas de diferentes realidades regionais e culturais do Brasil. O Expo Diversos já passou por São Paulo, Pindamonhangaba e Rio de Janeiro trazendo obras dos artistas Nenê surreal, Negana, Xadalu Tupã jekupe, Paulo Desana, Deba Tacana, Aua Mendes, Novissimo Edgard, Subtu, skoor, Andréa Higino, Lua Cavalcante, Rose Afefé, Rafa Bqueer e Jaime Prades. Cada artista exalta a sua etnia, crença e gênero.

A curadora do Expo Diversos, Bianca Bernardo, conta que a mostra vem com o objetivo de promover uma discussão, aprendizagem e compartilhamento de experiências sobre diversidade. “O tema principal é a diversidade, sendo tratada a partir dos direitos humanos e da importância de legitimar os espaços de respeito, para a construção do entendimento da igualdade a partir das nossas diferenças”, conta Bianca.

As obras apresentadas levam o público a refletir sobre a valorização da cultura indígena, a questionar o etarismo,a combater os preconceitos de etnia e gênero e a lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. “Nós primamos pela escolha de artistas que tenham na sua vivência a diversidade na prática, para que possamos contar essas histórias diversas e apresentar para o público um panorama sobre as diversidades através da arte”, destaca a também curadora da Expo Diversos, Vera Nunes.

A exposição terá visitas gratuitas de terça-feira a domingo das 9h às 18h30, até o dia 27 de outubro.

Serviço

Expo Diversos

Visitação até 27 de outubro, de terça-feira a domingo das 9h às 18h30, no Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2). Entrada gratuita.