Ao que tudo indica, Anitta está de namorado novo! O rapaz é Vinícius Souza, jogador de futebol que já passou pelo Cruzeiro e atualmente defende o Sheffield United na Inglaterra.

Nesta quarta-feira (25), o casal chamou atenção ao chegar juntos no desfile da Balmain em Paris, intensificando rumores que começaram após uma festa na Neo Química Arena, onde Anitta se apresentou em um jogo da NFL.

Quem é Vinícius Souza?

Vinícius, que comentou em algumas fotos da cantora durante sua viagem à Grécia, já teve uma trajetória marcante no futebol, iniciando sua carreira no Flamengo e fazendo a transição para a Europa em 2020.

Ele tem dois filhos e mantém um perfil discreto nas redes sociais. No entanto, já viralizou em 2021, após um polêmico término com a modelo Giulia Dantas. A separação aconteceu dias depois de uma lua de mel nas Maldivas e em Dubai.

Atualmente, ele tem cerca de 318 mil seguidores no Instagram (número esse que vem aumentando devido a repercussão do relacionamento com Anitta).

O post Quem é Vinícius Souza? Confira curiosidades sobre o novo namorado de Anitta foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.