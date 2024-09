Exibição de filme de professor da UnB sobre Pirenópolis neste sábado

O filme Pirenópolis, o Divino e as Máscaras, de Lyonel Lucini, cineasta e fotógrafo, foi um dos primeiros registros da Festa do Divino Espírito Santo na cidade goiana e será exibido neste sábado (28/9), a partir das 20h30, na Comunidade Educacional de Pirenópolis, com entrada franca. A obra possui grande relevância cultural.

Leia também: Veja a personalidade do signo do Cachorro no Horóscopo Chinês

Pirenópolis, o Divino e as Máscaras foi gravado em 1968 e finalizado em 1969, no Rio de Janeiro, e mostra a Festa do Divino Espírito Santo na cidade, sendo um dos primeiros filmes que tratam do festejo. Além disso, o longa foi o primeiro a ser produzido no extinto Instituto Central de Artes, junto com o também extinto Instituto Nacional de Cinema, com uma coprodução da UnB. O filme é considerado de extrema importância para a memória da cultura popular brasileira, pois trata-se de uma festa popular, não sendo apenas um registro documental.

Leia também: Festival de Brasília de Cinema recebe últimas inscrições nesta quarta

Um dos pontos positivos da obra de Lyonel Lucini é a equipe, composta por uma diversidade de talentos consolidados como Paulo Gil Soares como narrador, Leonardo Bartucci na fotografia, Hermano Pena como montador, Christopher Gray no som e os professores Agostinho da Silva e Clarival do Prado Valadares como orientadores. Os filmes mais destacados do professor são Taim, Antártida, Babaçu e Pirenópolis, o Divino e as Máscaras, com os quais participou de festivais de cinema no Brasil, França, Grécia, Cuba e Venezuela.

Leia também: Expo Diversos, no Museu Nacional, reflete sobre as diferenças

Serviço

Pirenópolis, o Divino e as Máscaras

No sábado (28/9), a partir das 20h30 na Comunidade Educacional de Pirenópolis (R. do Carmo - Bairro do Carmo).