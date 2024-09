Balaio Fest Rock terá primeira edição neste sábado, no Cruzeiro

Por Arthur Monteiro*—O Balaio Fest Rock, que ocorre neste sábado (28/9), às 19h, na área externa do bar Parada Obrigatória, no Cruzeiro, é uma homenagem ao músico brasiliense Sanio Regis, conhecido como Balaio San. Ele foi um importante nome do rock brasiliense e morreu no início deste mês de setembro.

O festival contará com a participação das bandas Torvax, Os Dames, Detrito Federal, Coyote Guará, Dimi e Banda, além da Kábula e Os Candangos, a última banda da qual Balaio fez parte. O quiosque simples ao lado da Aruc, um ponto conhecido pelos moradores do Cruzeiro, terá o palco e a produção cenográfica elaborados por Cida San, graças ao apoio da Administração Regional do Cruzeiro e da Academia Cruzeirense de Letras.

“O projeto nasceu no dia do sepultamento do Balaio. Conversamos (músicos e amigos) e decidimos fazer um festival em homenagem a ele. Foi nesse momento que Magu fez o primeiro contato com a administração do Cruzeiro, e eles aceitaram na hora”, relata Apolos Paz, jornalista e amigo do guitarrista. O festival, que está na primeira edição, deverá ser realizado anualmente em setembro como uma forma de celebrar a vida e o legado de Regis.

Um dos fundadores da banda Sepultura e integrante da banda Os Calangos, Magu foi amigo e companheiro de banda de Balaio por anos. Em entrevista para o Correio, ele relata: “O Balaio apesar de ser novo, fez parte da era de ouro do rock brasiliense, eu sou um dos fundadores da banda Sepultura de Brasília e ele sempre nos acompanhava. Em 1985, compomos uma música juntos, PARE. E desde então ela fez parte dos shows do Sepultura e dos shows da banda que nós fundámos no final de 2021, juntamente com Márcio Lennon, ele era um músico completo”.

Magu e o guitarrista estavam compondo juntos outra vez, mas a partida prematura de Balaio veio antes deles terminarem a música Pra nunca mais. “Os Candangos, as bandas, todo mundo gostava dele. Com certeza vai ser muito emocionante, vai ser bom lembrar do sorriso dele. A sua antiga guitarra vai ficar na frente do palco”, diz Magu sobre o show que vão fazer no festival.







Programação do festival

19h - Abertura e Poesia

19h40 - Apresentação Torvax

20h às 20h35 - Os Dames

20h45 às 21h20 - Detrito Federal

21h35 às 22h10 - Os Candangos

22h25 às 23h - Coyote Guará

23h15 às 23h50 - Dimi e Banda

00h05 as 00h40 - Kábula

Serviço:

Balaio Fest Rock

Sábado (28/9), a partir das 19h

Quiosque Parada Obrigatória - Aos 7/8 - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70660-080

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco