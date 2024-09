Matuê e a 30praum anunciam show em Brasília após o Rock in Rio

Wiu, Matuê e Teto no Rock in Rio de 2024 - (crédito: 30PRAUM/ Divulgação)

O primeiro show da 30praum está confirmado para Brasília. O show no DF é a primeira data confirmada para a apresentação do novo álbum do Matuê, 333. O evento tem data marcada para o dia 21 de dezembro, na Arena BRB, e contará com shows individuais de Matuê, Teto, Wiu e Brandão, o último membro a entrar na produtora.



O último lançamento de Matuê, 333, alcançou o Top 1 Global no Spotify e coloca o artista como um dos grandes nomes do trap. Em 333, Matuê explora diversos estilos e algumas canções já foram performadas no palco Mundo do Rock in Rio.



A pré -venda dos ingressos se iniciará no dia 03 de outubro, mediante cadastro que já pode ser feito no site da Influ produções.