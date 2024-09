Edu Guedes comenta planos de ter filhos com Ana Hickamnn após noivado - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann e Edu Guedes

Edu Guedes abriu o coração em torno dos seus planos de aumentar a família com Ana Hickmann. Os apresentadores, que assumiram o relacionamento em março deste ano, noivaram nos últimos dias, e ele comentou acerca do assunto.

Em entrevista ao programa Companhia Certa, da RedeTV!, comandado por Ronnie Von, o chef de cozinha respondeu se pretende ter filhos com a apresentadora. "A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", respondeu.

"Juro que não imaginava [o relacionamento], nesses meses que passamos, falar no começo: ‘Você imaginava ficar noivo da Ana?’ Ia falar: ‘Tão rápido assim? Não’. E ela também não, mas aconteceu assim", explicou Edu Guedes, que não poupou elogios sobre a superação de Ana Hickmann após o divórcio conturbado com Alexandre Correa – de quem se separou em novembro de 2023, após um caso de violência doméstica.

"Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte", declarou o apresentador.

Em tempo, Ana Hickmann é mãe de Alezinho, de 10, fruto de sua antiga relação. O chef, por sua vez, é pai de Maria Eduarda, de 15, que nasceu fruto de seu antigo casamento, com Daniela Zurita.