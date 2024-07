Banda Detonautas celebra 20 anos de carreira no Capital Moto Week

A banda de rock Detonautas chega à Brasília nesta quinta-feira (25/7) para apresentação no Capital Moto Week. O show, parte da turnê Detonautas 20 anos, celebra duas décadas de lançamento do álbum de estreia do grupo, Detonautas Roque Clube, e relembra grandes sucessos da música nacional, como Quando o Sol se for e Outro lugar. A 21ª edição do festival realizado na Granja do Torto chega ao fim neste sábado (27/7), com Fernanda Abreu e Blitz como atrações principais.

A turnê comemorativa do Detonautas tem rodado o Brasil, separados entre shows elétricos e acústicos. Em Brasília, a apresentação da banda será marcada pelas tradicionais guitarras e baterias da banda. O show desplugado, por sua vez, fez parte da line-up do João Rock, um dos principais eventos musicais do país, realizado em junho deste ano em Ribeirão Preto, São Paulo.

Na ocasião, o vocalista Tico Santa Cruz ressaltou a importância de poder celebrar o marco na 21ª edição do festival. “O Detonautas está celebrando 20 anos em um lugar maravilhoso. No primeiro João Rock nós estávamos aqui, para a gente isso tem um significado muito especial”, destacou o cantor. “Queremos também comemorar esse momento que estamos vivendo de pós-pandemia, um momento de reencontros e de celebração à vida”, complementou.

Para Tico, reviver o passado da banda por meio das músicas do início de carreira conta uma história de superação. “Olhar para trás e ver a construção para chegar até aqui é perceber que, apesar dos altos e baixos, o Detonautas conseguiu se superar”, avaliou. O João Rock foi o primeiro festival a receber a apresentação comemorativa em formato acústico.

“No entanto, estamos também sempre olhando para a frente. Quando encaramos essa realidade de ter construído um legado tão grande, a gente se sente confortável para apresentar um repertório só de sucessos da banda para um público que está sedento para ouvir todo tipo de música”, afirmou.