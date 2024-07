Diretor aclamado de televisão, Marco Rodrigo apresenta turnê com banda

Uma dica que recebeu da amiga Cássia Eller marcou o ator, cantor e diretor de televisão Marco Rodrigo: "Se você quer cantar uma música no show, o único jeito de ficar bom é ensaiar até a exaustão, e isso eu faço até hoje. Qualquer música que vou cantar no show, eu ensaio até o limite pra ficar o mais orgânico possível na hora que eu esteja tocando". O resultado desses ensaios pode ser visto na turnê Tributo 85, que o carioca de 52 anos apresenta nos palcos do Rio de Janeiro.

Com produção e direção musical de Tchello, ex-baixista e fundador do Detonautas , Marco Rodrigo faz a despedida da turnê carioca dessa homenagem fiel ao rock dos anos 80.

"O Rock nos anos 80 era muito simbólico. Apareceu de uma maneira surpreendente e, de uma certa forma, os cantores nos diziam coisas que faziam todo o sentido. Eles eram um espelho do que éramos ou do que gostaríamos de ser e isso ficou muito claro para mim no Rock in Rio de 85. Esse é um dos motivos dessa turnê se chamar Tributo 85, além de 85 também ser simbolicamente, metade da década", afirma Marco Rodrigo, carioca, flamenguista e, como ele mesmo se define, "com gênero musical eclético, mas apaixonado por rock 'n roll".

Marco Rodrigo, ator, cantor e diretor de televisão, na turnê Tributo 85 (foto: Arquivo pessoal)

O artista, que começou cantando na noite para pagar a escola de teatro, diz que sempre enxergou no rock nacional uma atitude que, apesar de não estar explícita, decifrou nas entrelinhas a mensagem de que "não somos melhores que ninguém e nem piores, somos apenas diferentes". Marco acredita que dessa diferença a gente possa fazer algo mais interessante do que já foi feito até aqui.

O público pode esperar dessa turnê toda alegria e descontração, vivida no palco e na plateia com toda a irreverência dos anos 80. "Será uma oportunidade de quem viveu nessa época reviver toda aquela energia eletrizante e para os mais jovens, uma chance de se aventurar nessa energia tão transformadora e cativante. É como se a gente pudesse voltar um pouco no tempo, se revigorar e depois, voltar novamente para o dia a dia", afirma.

Tributo 85 é a volta de Marco Rodrigo aos palcos com banda após cumprir uma longa temporada apenas de shows de voz e violão. A turnê vai cair na estrada e na agenda da banda locais como SP, BH, Salvador e Portugal estão entre os destinos para a apresentação. O público que vai conferir e reviver essa época de ouro será presenteado com uma canção composta pelo artista recentemente. Com uma pegada dos anos 80, Cadê está sendo apresentada durante essa turnê.

A adrenalina do artista não para por aí: além de ter dirigido novelas na Globo, como Senhora do Destino e Pé na Jaca, e séries no Multishow, recentemente o cantor multifacetado fez um trabalho para a Netflix e em breve, haverá mais uma novidade.