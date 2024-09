Morre Pit Passarell, baixista do Viper, aos 56 anos

O baixista Pedro Sérgio Murad Passarell, mais conhecido como Pit Passarell, morreu nesta sexta-feira (27/9), aos 56 anos, vítima de câncer de pâncreas. A morte do integrante da banda de rock brasileiro Viper foi comunicada pelo grupo nas redes sociais.

Um comunicado publicado na quinta-feira (26/9) no Instagram oficial do baixista revelou que Pit havia sido diagnosticado com um tumor na região do pâncreas. No texto, a família do artista informou que só pôde revelar mais informações sobre a condição de saúde após o resultado de todos os exames.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VIPER (@viper_brazil)

Pit Passarell estava internado desde o início do mês. Em 31 de agosto, o músico passou mal durante um show e teve que ser atendido no palco. Na ocasião, ele chegou a voltar para o fim da apresentação. A Viper mantinha atualizações constantes sobre o músico e chegou a adiar um show, que aconteceria no sábado (28/9), até que Pit pudesse retornar.

Nascido na Argentina, Pit fez parte da criação da Viper em 1985 junto ao irmão, Yves Passarell (guitarra), e aos amigos Andre Matos (vocais), Felipe Machado (guitarra) e Cássio Audi (bateria). Em 2019, a banda perdeu o vocalista Andre Matos, também fundador da banda de heavy metal Angra, que morreu aos 47 anos após um ataque cardíaco fulminante.