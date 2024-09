Nos bastidores da Globo, o nome de Eliana surge com força como uma possível convidada do último especial de Roberto Carlos na emissora. A recém-contratada, que estreará em janeiro no comando do The Masked Singer Brasil, seria uma grande aposta para dividir o palco com o Rei, em um momento que marcaria sua entrada triunfal na programação global.

Eliana, que já expressou o desejo de cantar ao lado de Roberto, cantou uma de suas músicas durante sua despedida do SBT, reforçando o sonho de repetir o feito no especial. A tradição de Roberto Carlos em convidar mulheres que se destacaram no ano, mesmo que não sejam cantoras, faz com que a apresentadora seja vista como uma escolha natural.

Nomes como Xuxa e Angélica já tiveram essa oportunidade e marcaram suas carreiras com performances ao lado do Rei. O prestígio de Eliana, junto com sua presença nas grandes estreias da Globo em 2024, aumenta suas chances de figurar nesse aguardado momento.

Por outro lado, há quem questione se a aparição de Eliana em vários programas em dezembro não seria exagerada, considerando sua participação no Saia Justa, Fantástico e o especial de Natal do The Masked Singer. Ainda assim, muitos acreditam que a emissora deve aproveitar sua popularidade e sucesso recente para consolidar essa nova fase de sua carreira.

O post Eliana pode participar do último especial de Roberto Carlos na Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.