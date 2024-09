Estão abertas as inscrições para a 10º edição do Brasília Photo Show

As inscrições para o Brasília Photo Show já estão abertas e encerram em 3 de novembro. A premiação tem previsão de ocorrer em fevereiro de 2025. Fotógrafos profissionais e pessoas emergentes na cena da fotografia nacional que tenham interesse em compartilhar o olhar pessoal do mundo e concorrer aos prêmios, podem se inscrever no site oficial do evento.

Em 2024, o maior festival de fotografia completa 10 anos de estrada e tem o intuito de possibilitar visibilidade e reconhecimento dos participantes. Dividido em 20 categorias, serão mais de R$ 60 mil reais em prêmios especiais, como aparelhos celulares, drones, câmeras digitais, cursos de fotografia e vouchers de compras.

Ao longo dessa década de história, já foram registradas mais 110 mil inscrições, mais de 3.600 vencedores, nove edições em livros impressos com as melhores fotografias e mais de 70 exposições físicas pelo Brasil. Os interessados em participar podem inscrever até duas fotos, com isenção do pagamento da inscrição. A partir da terceira foto inscrita, há cobrança de R$ 25 por imagem.

Serviço

Inscrições para a 10ª edição do Brasília Photo Show

De 25 de setembro a 3 de novembro no site: https://brasiliaphotoshow.com.br/