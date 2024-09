Guitarrista brasiliense faz participação em show de Eric Clapton em SP

Brasília sobe ao palco dos shows de Eric Clapton neste fim de semana. Daniel Santiago será convidado especial do guitarrista inglês nas duas apresentações que serão feitas em São Paulo. O guitarrista de Brasília colaborou no último disco de Clapton e lançou um álbum apenas de covers do ídolo no meio de setembro.

Daniel comemora a conquista e entende que é a chance de uma carreira. "Eu como um guitarrista que ouvia ele desde pequeno, fui ao show dele em Brasília quando eu tinha 10 anos de idade, vejo isso como uma chancela muito incrível", afirma ao Correio. O músico entende que chegou em momento ímpar da carreira. "O ápice é agora, o Eric Clapton não faz isso por aí o tempo inteiro. Estarei vivendo uma coisa muito especial", complementa.

Ao mesmo tempo que vive este momento, Daniel lembra o trajeto para chegar até onde chegou. Foram anos buscando essa oportunidade que chegou, apenas, em 2019 com o convite para o Crossroads Guitar Festival. De lá, o artista desenvolveu uma relação com Clapton e o produtor Simon Climie, que o convidaram após ouvi-lo nas plataformas digitais de música. "A gente vive em um mundo em que as coisas não são fáceis de se realizar. As oportunidades não estão aí o tempo inteiro. Estar nesse show mostra que eu aproveitei aquela oportunidade que eu tive lá em 2019", diz.

Aproximadamente cinco anos depois, Daniel Santiago gravou algumas faixas com Eric Clapton e recebeu elogios após homenagear o ícone no disco de covers. "Quando eu era pequeno, nem imaginava que dava para eu ser um músico e viajar pelos lugares para tocar e agora olha o que estou vivendo!", exalta o artista que ainda percebe a situação com humildade. "Eu acho que fui muito mais longe do que imaginava e isso ainda não parou de acontecer. Eu estou dando outro salto e mais uma vez me perguntando: 'como eu fui parar aqui'", completa.

Mesmo no topo, as origens ainda estarão com ele. "Eu vou sempre representar Brasília, porque nasci e vivi até os 20 anos de idade na cidade", conta Daniel. Não importa o lugar onde ele toque, ou o que o deslumbre, a capital permanece no coração. "Todo o conceito da capital está internalizado em mim e na forma como eu sou. Brasília tem uma universalidade que faz com que eu sinta representando a cidade, mas sem ser bairrista", explica.

Álbum para o ídolo

Este mês o músico lançou Daniel Santiago plays…Clapton, álbum de versões que tentou dar a própria assinatura para músicas do guitarrista que sempre o inspirou. "Foi um mergulho na obra do Eric Clapton que eu precisava fazer", aponta o artista.

Mesmo sendo um álbum apenas instrumental, ele acredita que o resultado foi perfeito para agradar qualquer ouvinte. "Esse é um disco de música, não um disco para músico. É um trabalho em que a beleza das melodias do Eric está em primeiro lugar. Isso tudo somado com a maneira como toco", pontua. "É popular, não só para especialista. Assim a informação chega no âmbito do afeto, num lugar mais vinculado à emoção do que uma coisa cerebral", acrescenta.