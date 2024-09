Camila Pitanga brinca com abertura histórica do 'Fantástico'

Na legenda, ela comentou que o momento inusitado aconteceu nos bastidores da novela Beleza Fatal, que só será exibida em 2025, no streaming da Max. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Camila Pitanga, atriz, nesta sexta-feira (27/9), resolveu postar um vídeo imitando a atriz Isadora Ribeiro, na icônica abertura do Fantástico, de 1987.

Com um body creme, a ex-global mostrou o corpão sensualizando ao sair da piscina. Na legenda, ela comentou que o momento inusitado aconteceu nos bastidores da novela Beleza Fatal, que só será exibida em 2025, no streaming da Max.

‘Deusa’

"Belíssima", "Com esse corpo, eu só andaria com look assim", "Adorei", "Deusa", "Sensacional", "Ela faz o Fantástico dela", "É fantástica", dispararam os seguidores.

Por falar em Beleza Fatal, a atriz fará par romântico com Caio Blat. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, o casal será adepto do sadomasoquismo.

Camila Pitanga acumula mais de 3 milhões de seguidores na rede social. Nos anos 2000, a atriz fez a garota de programa Bebel, que roubou a cena em Paraíso Tropical, em 2007.

