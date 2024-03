Camila Pitanga revela que enfrentou uma grave doença

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para compartilhar com os fãs sobre uma doença que enfrentou nos últimos dias. A artista foi diagnosticada com pneumonia assintomática e precisou tranquilizar os fãs.

Camila publicou uma foto em que aparece na cama do hospital e escreveu: “Estou bem! Já aviso pra não alarmar ninguém, certo?! Essa foto é de quando fiz exames, estou 100%, já de volta às atividades. Tudo já passou. Dito isso, queria dividir com vocês o que rolou”.

Como um dos sintomas da doença, a atriz revelou que começou a se sentir extremamente cansada e decidiu realizar uma bateria de exames: “Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família… O corpo não aguentou. Nas gravações, toda equipe atenta e querida, me pediram que fizesse exames pra garantir que era ‘apenas’ cansaço”.

Na sequência, ela conta: “Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos, no último dia 9 de março, ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração”.

Por fim, a artista tranquilizou os fãs ao explicar que a pneumonia já está tratada, mas fez um alerta: “Importante dizer que a pneumonia está totalmente tratada! Esse é um post de cuidado”. Camila também agradeceu a equipe médica que cuidou dela nesse período: “Me senti acolhida e cuidada. Foi muito importante para que pudesse passar pelo susto de uma forma mais consciente e com informação”.

