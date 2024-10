Ashnikko anuncia a cantora Mia Badgyal para abertura de show no Brasil.

Arthur Monteiro*

A rapper americana Ashnikko chamou a cantora e stylish paulista Mia Badgyal para abrir os shows da turnê WeedKiller no Brasil. As apresentações serão em São Paulo e no Rio de Janeiro nos dias 8 e 9 de outubro, respectivamente. Mia Badgyal fala ao Correio sobre o processo artístico, a representatividade e sobre algumas novidades na carreira. Ingressos disponíveis no site da Eventim a partir de R$180, meia.

A cena underground é diversa e traz consigo pessoas bastante fieis às subculturas que a atravessam. Qual foi sua maior influência como cantora e quais são seus referenciais estéticos?

A cultura latina sempre foi meu guia para criação da minha estética musical e artística. Eu me inspiro muito na realidade que vivo sendo uma artista nascida e locada na zona leste de São Paulo, sempre presente onde se movimenta a música eletrônica brasileira.

A recente notoriedade de cantoras transgênero deu outra cor à música brasileira e parece abrir cada vez mais portas para as gerações seguintes. Para você, qual é a maior responsabilidade como artista e como você quer influenciar novas cantoras que seguem na mesma linha musical que você?

Eu quero que mulheres trans como eu tenham cada vez mais a possibilidade de transformar suas vidas através da arte e mostrar que não temos limites para alcançar nossos sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. Eu só precisei dar o primeiro passo para as coisas acontecerem. A constância do trabalho também foi algo que com certeza faz diferença na nossa jornada.

Os seus fãs podem contar com um feat seu com a Ashnikko?

Seria incrível poder colaborar com a Ashnikko daqui algum tempo, com certeza, seria muito importante pra mim. Já estou muito feliz e honrada de estar abrir sua tour aqui no Brasil durante sua passagem pela América Latina

O show de abertura que você vai fazer para a turnê da Ashnikko terá músicas inéditas?



Estou preparando algumas surpresas pra esse show mas ainda não posso dizer muito, quero apresentar algumas canções que ando produzindo para meu próximo EP. Então, com certeza, também estou ansiosa para saber como o público vai reagir

Você ainda fica nervosa ao entrar no palco? O que te trouxe a música como forma de expressão? Ela veio primeiro ou a moda chegou antes?

Sempre fico nervosa independentemente de onde seja meu show, não é um nervosismo ruim, entende? É só uma ansiedade para tocar minhas coisas e ver como as pessoas reagem. Cada show descubro formas novas de me conectar com o público e tem sido muito divertido.

Qual a maior dificuldade em ser artista hoje? Você é uma multi artista, trabalha com várias mídias. Em qual delas você sente mais autoridade ou tranquilidade ao apresentar um novo trabalho?

Como artista independente, sinto que tenho que sempre estar realizando várias atividades pra conseguir me manter, produzir música é bem caro e quando colocamos na balança sempre pesa mais pra quem não tem o suporte de um grande selo, investidores, grandes empresários e o básico pra manter todo trabalho que é ter oportunidade e agenda de shows. É a gente pela gente, da onde pago a minha sub existência tenho que pagar pra fazer minha arte, essa é minha jornada até agora mas espero um dia mudar.