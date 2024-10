Ator da Globo critica esquema em quadro de programa do Luciano Huck

O ator Paulo Betti criticou o Familhão, um dos quadros do programa Domingão, da rede Globo, comandado por Luciano Huck. Durante participação no podcast Futeboteco, o ator de 72 anos disse que o quadro é uma "tristeza".

Leia também: Bastidores de como Kesha quer revolucionar a indústria musical

Betti também comentou sobre a cobrança de um valor mensal aos interessados em participar do quadro. Isso porque, para concorrer ao prêmio milionário, os participantes devem pagar R$ 20 por mês.

"O Huck dá uma casa para você por mês. Eu vejo aquilo e falo assim: 'Gente, pera aí, que coisa triste de se ver, não é? É muito triste. Se for dado já seria triste, mas ainda cobra. Não é todo mundo que concorre àquele prêmio milionário", relatou.

Leia também: De que forma Taylor Swift causou fim de relacionamento de Kesha

Conforme o regulamento do Familhão, o valor pago pode ser usado como crédito para trocar por produtos no Lojão do Familhão". No site, o cliente pode usar empresas como Cacau Show, Chilli Beans, Burger King, Domino's Pizza, Natura, Globoplay, Petlove, Riachuelo, 99, entre outras.

O pagamento de R$ 20 permite que o interessado receba um número da sorte para ter a chance de ganhar R$ 1 milhão todo mês, além de outros benefícios.