Festival Fado ocorrerá em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro

Para promover a cultura de Portugal, o Festival Fado desembarca em Brasília nos dias 25 e 26 de novembro no Museu Nacional da República. A 14ª edição do evento contará com shows de Raquel Tavares no dia 25, e de António Zambujo, no dia 26. A abertura de vendas de ingressos para as apresentações será no dia 4 de novembro, a partir das 15h.

Com o tema O fado e a liberdade, o evento coincide com o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, datada em abril de 1974. A exposição homônima conta com a exibição do filme O cônsul de bordéus e uma conferência sobre o mesmo tema, ministrada por Rodrigo Costa Félix.

Considerada a maior mostra internacional de Fado, o projeto já passou por 18 grandes cidades da Europa, Ásia, África e América Latina. O Festival tem o apoio da Presidência da República Portuguesa, do Turismo de Portugal, do Consulado Geral de Portugal, da Fundação Luso-Brasileira, de Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, da Lisboa Cultura EGEAC e do Museu do Fado. O evento é uma produção da Alto e Bom Som Produções e Everything is New.





Serviço

Festival Fado

Nos dias 25 e 26 de novembro, às 20h30, no Museu Nacional da República. Ingressos a partir de 4 de novembro no site da Ingresso Digital.