Exposição gratuita e acessível sobre dengue está aberta ao público

Para destacar o cuidado com a saúde de forma lúdica, a exposição gratuita Sem sombra de dengue consiste em mostrar para o público como combater a dengue mediante a arte e vídeos de prevenção inclusivos e acessíveis. A empresa biofarmacêutica Takeda organiza o evento, que ocorre no ParkShopping, até 7 de outubro, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 22h, aos domingos e feriados.

A exposição é formada por três obras de arte que retratam as principais medidas de precaução para conter o mosquito da dengue, como os cuidados com a água, que é uma aliada do mosquito.

No local, os visitantes podem assistir aos vídeos sobre prevenção da campanha, entre outros. Os vídeos passados são inclusivos e acessíveis. Para as pessoas com deficiência auditiva, os vídeos são legendados e com janela de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Além disso, as obras de arte têm descrição em Braile e são acessíveis para cadeirantes.

Serviço

Sem sombra de dengue

Exposição gratuita e com recursos de acessibilidade

Data: de 20/09 a 07/10/2024

Local: ParkShopping - SAI/SO Área 6580

Horário de funcionamento:

Segunda-feira a Sábado | das 10h às 22h

Domingos e Feriados | das 12h às 22h