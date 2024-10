Circo Mágico do Chaves e festival de carros animam o fim de semana

Cena do Circo mágico do Chaves: ambiente lúdico e interativo - (crédito: STEPHAN SOLON)

O personagem mexicano mais querido do Brasil ganha adaptação para espetáculo circense. O Circo Mágico do Chaves já passou por grandes capitais do país e, agora, a próxima temporada será em Brasília, com estreia marcada para o dia 10 de outubro. A classificação é livre e visa chamar toda a família para os shows nas tendas montadas no Nilson Nelson.



O seriado Chaves, que há décadas chama gerações para ficarem atentas olhando para a TV, agora protagoniza um espetáculo inédito. Em um ambiente lúdico e interativo, o evento contará com uma tenda moderna e promete diversão para todas as faixas etárias. Entre as atrações, haverá atividades interativas, lanchonete temática e a reprodução fiel dos ambientes do seriado. O ator Luís Rodrigues, que interpreta o Chaves no circo, ressalta ao Correio a contínua adoração do público brasileiro pelo personagem: "O autor Roberto Gomes Bolaños foi um homem genial. Quando cria o Chaves e os personagens da vila, ele não está apenas criando um universo ficcional que sai da cabeça dele, mas, sim, criando um retrato metafórico da América Latina da sua época. A gente assiste e se identifica com as características daqueles personagens porque eles são humanos, não são heróis."

O evento reúne 25 artistas, sendo eles cantores, atores e acrobatas. A palhaçaria será liderada por Rodrigues, que destaca a relação estreita da série com a estética e circence: "O seriado sempre flerta com a ideia de circo, embora não tenha nenhum episódio que, de fato, se passe em um. Toda a construção do Chaves, inclusive, é pensada partindo de alguns tipos de palhaço e elementos da palhaçaria. Todo o humor da série e do texto original tem esse tempo de comédia tradicional circense, então a conexão é clara."

A produção do espetáculo também pensou nos fãs de carteirinha que queriam ver referências de episódios clássicos desta famosa vizinhança. "Fazemos referência a diversos episódios e não apenas a um específico. Alguns icônicos, como a visita à casa da Bruxa do 71, aquele outro que traz a icônica frase do Quico 'A bola me bateu com a bola' e, é claro, um dos favoritos do público, o episódio em que a turma da vila vai a Acapulco", diz Rodrigues.

Acelerem os motores

Os amantes de carros e música terão o evento perfeito para desfrutar neste final de semana. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, ocorrerá o festival The Concept Festival no Parque da Cidade. As festividades serão embaladas ao som de Zeeba, Paula Pacheco, Forró do Cerrado e muitos outros artistas. A classificação é livre, permitindo que toda a família aprecie a exibição de carros superesportivos e modernos, além de shows e atrações para crianças.

A exposição de automóveis contará com palestras sobre o mercado de luxo e os projetos de marcas renomadas, como Ferrari e Lamborghini. Para os entusiastas da música, o idealizador do evento, Gillard Silva, afirma: "O The Concept 2024 trará várias atrações. Por exemplo, nos dias 11 e 12, nosso evento estará mais voltado para a música sertaneja e o forró. Teremos como atração principal a banda Forró do Cerrado na sexta-feira. No sábado, nossas atrações estarão mais ligadas ao público da música eletrônica e do trap, com a presença de Balbino, seguido do DJ Leandro Hungria."

Zeeba (foto: Mauricio Santana)