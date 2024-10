'A vida sexual das universitárias' volta dia 21 de novembro na Max

A comédia original da Max A vida sexual das universitárias retorna para uma terceira temporada de 10 episódios no dia 21 de novembro, às 22h, no streaming. Após a estreia, a série ganha um novo capítulo semanalmente, com o último episódio previsto para ir ao ar em 23 de janeiro de 2025.



Criada por Mindy Kailing, roteirista e produtora indicada ao prêmio Emmy, e por Justin Noble, a série segue um grupo de estudantes, suas vidas pessoais, amizades e relacionamentos na prestigiada Essex College, uma universidade em Nova Inglaterra.

O elenco é composto por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Renika Williams, Gracie Lawrence e Mia Rodgers.