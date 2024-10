Mostra de Cinema 100 Anos de Fernando Sabino celebra a obra do escritor

Para celebrar este centenário, o Distrito Federal vai receber, a partir desta quinta-feira (10/10) até 16 de outubro, a Mostra de Cinema 100 anos de Fernando Sabino. O evento, realizado no Cine Brasília, no SESC Ceilândia e SESC Taguatinga Norte, exibe longas e curtas-metragens inspirados na obra do escritor. A abertura oficial está marcada para a quinta-feira (10/10), às 10h, no Cine Brasília, com a presença de Bernardo Sabino, filho de Fernando Sabino, e da Secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá.

A programação inclui, ainda, uma série de documentários em curta-metragem dirigidos pelo próprio Sabino, em parceria com o cineasta David Neves. As poduções mergulham no cotidiano de grandes escritores brasileiros. Para além do audiovisual, a mostra promove atividades educativas que tem como foco a leitura das crônicas levadas às telas.

Haverá participação do cineasta Vladimir Carvalho no dia 13 de outubro, às 19h, no Cine Brasília. O famoso documentarista fará a apresentação do documentário Romancista ao Norte e estará junto com Bernardo Sabino no debate promovido após a mesma sessão.

Serviço



Mostra de Cinema 100 Anos de Fernando Sabino



De 10 a 16 de outubro – Cine Brasília

De 10 a 13 de outubro – SESC Ceilândia

De 14 a 16 de outubro – SESC Taguatinga Norte

Entrada gratuita

Confira programação completa e horários no instagram

@mostrafernandosabino