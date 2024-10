Coletivo Transverso produz podcast semanal sobre arte urbana

O Coletivo Transverso lançará, toda sexta-feira, até o dia 8 de novembro, o podcast Desvios, projeto que debate questões relativas a arte urbana. Os seis episódios estarão disponíveis gratuitamente na conta do Coletivo Transverso no Spotify e no Youtube.

Cada capítulo será dedicado a uma intervenção artística específica, com entrevistas com artistas, descrições detalhadas e paisagens sonoras. Entre os convidados, estão três brasilienses: um falará sobre artes cênicas no espaço urbano e dois sobre performances de dança nas metrópoles. Também participarão artistas de São Paulo, que vão discutir sobre videoprojeção, painéis de bordado e grafite nas cidades.

Fundado em 2011, o grupo artístico Coletivo Transverso utiliza técnicas de arte urbana como lambe-lambe, estencil, projeções luminosas, performance e jardinagem de guerrilha para realizar intervenções no espaço público.

