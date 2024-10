Anitta fala sobre impacto do furacão Milton de onde está na Flórida

A cantora disse que acordou com o celular "bombardeado" de mensagens de familiares e amigos, preocupados com ela - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Anitta esteve em sua casa em Miami, nos Estados Unidos, enquanto o furacão Milton atravessava o estado da Flórida, na quarta-feira (9/10). Antes da passagem do fenômeno, ela conversou com os seguidores nas redes sociais. Segundo ela, as pessoas estavam desesperadas, mas Milton não chegaria à cidade com força total.

"Os supermercados estão vazios, as pessoas esvaziaram tudo. [Não tem] água, comida. Mas é porque as pessoas estão desesperadas", afirmou.

A cantora ainda disse que acordou com o celular "bombardeado" de mensagens de familiares e amigos, preocupados com ela. Anitta, no entanto, tranquilizou os seguidores: "Aqui em Miami, o que a gente vai sentir é uma tempestade com um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida".

Furacão Milton

O furacão Milton alcançou o estado da Flórida na noite de quarta-feira (9/10), provocando enchentes e tornados mortais. De acordo com as autoridades locais, pelo menos quatro pessoas morreram por conta dos tornados formados na costa leste do estado.

O fenômeno meteorológico causou inundações em cidades como Daytona Beach e Saint Augustine, e também em Orlando, onde os parques da Disney permaneceram fechados por precaução.

O governador Ron de Santis alegou, porém, que o pior cenário foi evitado. “A submersão marinha não foi tão significativa quanto foi durante o furacão Helene, há algumas semanas”, alegou. Ele também explicou que o furacão diminuiu de intensidade e mudou ligeiramente de curso antes de atingir a costa.

Na manhã desta quinta-feira, Milton deixou a Flórida para trás e está nas águas do Atlântico.

Com informações da Agência France-Presse

Saiba Mais Diversão e Arte Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fará cirurgia para tirar tumor raro

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fará cirurgia para tirar tumor raro Diversão e Arte Nívea Stelmann revela estado de saúde da família após sobreviver ao furacão na Flórida

Nívea Stelmann revela estado de saúde da família após sobreviver ao furacão na Flórida Diversão e Arte Dudu Camargo deverá indenizar Simony por importunação sexual no carnaval