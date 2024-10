Reprodução/Instagram/@niveastelmann Nívea Stelmann

A atriz Nívea Stelmann, que atualmente pode ser vista na reprise da novela Alma Gêmea (2005), nas tardes da Globo, usou suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (10), para atualizar os seguidores acerca da tensão vivida após a passagem de um furacão devastador na Flórida, onde mora atualmente.

Leia também: Furacão Milton provoca mortes após tocar o solo da Flórida

Através dos Stories do Instagram, a empresária tranquilizou ao ressaltar a segurança de sua família dentro de casa, e que não sofreram nenhum dano. "Amigos queridos, está tudo bem por aqui. Graças a Deus! Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no estado da Flórida. Aqui em casa todos bem e em segurança. Estamos em casa", disse.

"Não posso falar por Orlando inteiro, só do que vejo pela minha janela. Nada aconteceu por aqui. Fiquem tranquilos. Estamos com luz, comida, água, agora é o momento de descansar e dormir. Até mais tarde. Um beioj a todos e obrigada pela preoucapação", escreveu Nívea Stelmann.

Leia também: Ao menos 48 pessoas foram resgatadas após furacão Milton

No dia anterior, Nívea Stelmann contou que ela e a família seguiram as instruções repassadas pelas autoridades para evitar problemas causados pela tempestade. Dentre as medidas, estavam inclusas colocar móveis externos, como mesas e cadeiras, dentro da piscina, amarrar a folhagem de pinheiro e desmontar o brinquedo pula-pula da filha mais nova, Bruna, de 10 anos – ela também é mãe de Miguel, de 20.

O post Nívea Stelmann revela estado de saúde da família após sobreviver ao furacão na Flórida foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.