Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fará cirurgia para tirar tumor raro

Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (EUA), o sarcoma sinovial é uma variedade de câncer que atinge os tecidos moles, incluindo músculos e ligamentos. Comumente, este tipo de câncer é identificado nos braços, nas pernas ou nos pés, especialmente em áreas próximas a articulações como o punho ou o tornozelo. Além disso, também pode ocorrer em tecidos moles do pulmão ou do abdômen.