Pai de Camila Pitanga viverá personagem de destaque em "Vale Tudo"

Antonio Pitanga é um dos nomes que teria sido confirmado no elenco do remake de Vale Tudo, que estreia no início do ano que vem, na Globo. O ator, que é pai da atriz Camila Pitanga, está longe das novelas desde Amor Perfeito (2023), e fará uma participação especial na nova versão da trama de 1988.



Segundo informações da coluna F5, do Folha de S. Paulo, o artista veterano interpretará Salvador, um personagem que aparece pouco, mas é importante para o decorrer da história. Ele é pai de Raquel, que será interpretada por Taís Araujo, e avô de Maria de Fátima, encarnada por Bella Campos.

Na versão original de Vale Tudo, o patriarca, que será vivido pelo pai de Camila Pitanga, é funcionário da Receita Federal em Foz do Iguaçu, interior do Paraná, e que poderia ter uma ótima situação financeira, caso fosse corrupto – um dos temas mais destacados na narrativa do clássico da dramaturgia.

Sebastião Vasconcelos foi responsável por interpretar Sebastião em Vale Tudo. O ator morreu em 15 de julho de 2013, aos 86 anos, no Rio de Janeiro, vítima de pneumonia, alguns anos após ter se aposentado da carreira artística, em 2009, decorrente de alguns problemas de saúde relacionados a um enfisema pulmonar e ao Mal de Parkinson.

