Show do Bruno Mars tem funk e 'Cheia de Manias' com participação de Thiaguinho

Os fãs de Bruno Mars foram surpreendidos com a presença do cantor Thiaguinho no show realizado em São Paulo, na noite desta quarta-feira (9/10). O cantor fez uma apresentação especial, cantando Cheia de Manias, um clássico do grupo Raça Negra.

Em seu perfil do Instagram, Thiaguinho compartilhou o vídeo do momento em que sobe ao palco e agradeceu Bruno Mars pela oportunidade. “Você é minha inspiração. Foi um prazer!”, escreveu ele na legenda.

Outro momento icônico do show foi quando Bruninho cantou funk em uma das apresentações. O artista divertiu o público cantando “Bonde do Brunão”, em referência ao Bonde do Tigrão.

“Rebola pro Brunão, cantou o ícone do pop, enquanto dançava ao lado dos integrantes de sua equipe.

Bruno tem 14 shows marcados no Brasil entre outubro e novembro. O artista, que já passou por São Paulo, se apresentará no Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.