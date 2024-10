Baterista Horário "El Negro" Hernandez se apresenta no Teatro dos Bancários

Amanhã, o Teatro dos Bancários será palco de um encontro único de maestria musical e, principalmente, percussionista. A partir das 19h, Brasília receberá um dos maiores bateristas da cena mundial, Horário "El Negro" Hernandez, para tocar e compartilhar o saberes e talentos da percussão. O evento também terá a presença de Marcão Britto e Cleo Monteiro para o show de abertura. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 30 mais um quilo de alimento não perecível.

Nascido na capital de Cuba, Havana, Hernandez conquistou reconhecimento internacional como baterista, principalmente pelo destaque recebido ao tocar ao lado do pianista Gonzalo Rubalcaba. Desde que deixou Cuba, o baterista passou a ser aclamado pela inovação, versatilidade e criatividade nos sons da bateria, e tem ocupado cada vez mais a cena internacional, tocando com grandes nomes da música como Paquito D'Rivera, Ed Simon e Victor Mendoza.

Para o público brasiliense, o músico preparou uma performance que mescla ritmos latinos, jazz e rock, em uma experiência sensorial que celebra a habilidade instrumental de Hernandez, com demonstrações das técnicas do musicista. Na abertura, um dos grandes bateristas da cena brasiliense, Marcão Britto, ao lado da cantora Cleo Monteiro, vai apresentar um show com um vasto repertório que inclui clássicos do jazz, da bossa nova, da MPB, do rock e releituras da música pop mundial.

Cena local

Primeiro baterista de Cássia Eller e criador da primeira escola de bateria de Brasília, a Drummer Academia de Bateria, Marcão Britto comenta sobre a honra de representar a cena local em um evento de cunho internacional. "É uma sensação de reconhecimento de uma vida inteira dedicada à arte de tocar bateria. Hernandez é um músico incrível, parece um cara de outro planeta. Teremos uma oportunidade única de conhecer e desfrutar desse encontro musical."

Segundo ele, o show de abertura promete arranjos únicos preparados especialmente para a noite. "Queremos que a noite fique na memória e na história musical da cidade. Vamos tocar cinco músicas: Tom Jobim, Chic Corea, Duke Elighton, Leny Andrade e uma música inédita autoral que o maestro Pedro Ferreira fez para mim", afirma.

O show será uma oportunidade para os amantes da percussão verem grandes mestres da bateria tocarem em um encontro único e intimista repleto de diversidade musical. "Esse evento já está mexendo com a cena musical da cidade. Brasília entrou no circuito internacional de workshops de bateria e quem ganha somos nós, os músicos e o nível musical da cidade. Estamos construindo um legado importante da bateria em Brasília", finaliza Britto.

