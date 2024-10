Por onde anda Lisandra Souto? Atriz fez transplante e explica ‘sumiço’ da TV

Lisandra Souto, conhecida por ter feito diversas novelas de sucesso da Globo entre 1980 e 1990, atualmente pode ser vista na reprise de Apocalipse (2017), da Record, e abriu o coração sobre as transformações em sua vida pessoal e profissional ao longo dos últimos anos.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz, de 49 anos, afirmou que não largou o ofício da atuação, mas passou a se dedicar aos trabalhos como empresária do ramo da beleza. Por falar na estética, inclusive, ela contou que recentemente recorreu ao transplante de sobrancelha.

Segundo Lisandra Souto, a técnica se diferencia da micropigmentação, e proporciona uma mudança eficaz e permanente. "A minha [sobrancelha] sempre me incomodou muito porque eu nunca achei ter uma sobrancelha bonita. Ela era inicialmente grossa, mas que ia se tornando fina na ponta. Era algo que me incomodava. Ao longo do tempo fui tentando equilibrar para dar um pouco mais de harmonia, mas só encontrei um tratamento definitivo recentemente", disse ela.

Em meio ao afastamento das telinhas, Lisandra Souto fez um balanço sobre as lições adquiridas com a vida, e o processo de envelhecimento "Eu dei conta de viver, de voltar a trabalhar e de ter dois filhos em casa para criar. Dei conta de refazer a minha vida com uma mulher. Hoje sou casada, sou muito feliz. Deus vai dando oportunidades para gente e a gente tem que ir aprendendo e abraçando as oportunidades, procurando sempre ser melhor, fazer o melhor da vida", refletiu ela, que é casada com o empresário Gustavo Fernandes desde 2017, e mãe de Yasmin, de 24 anos, e Yago, de 21, fruto do seu antigo casamento com o ex-jogador de vôlei Tande.

