Andrea Beltrão celebra 40 anos na tevê e confessa: "Não vejo reprise de trabalho"

No ar em No Rancho Fundo, em que faz a matriarca Zefa Leonel, protagonista da novela das 18h da Globo, Andréa Beltrão, 61 anos, vive um momento especial em 2024. Ao completar 40 anos de televisão, a veterana tem a oportunidade de se ver nas reprises de Corpo a corpo, produção que marcou a sua estreia em 1984, e de A viagem, um grande fenômeno que completou 30 anos da primeira exibição. Ambas estão em cartaz diariamente no canal Viva.

A atriz, porém, admitiu ao Correio que não assiste a nenhuma reprise. "Não, eu não fico revendo. Eu tenho agonia, deixa pra lá. Já foi, mó barato. Eu adoro sair na rua e alguém falar: 'ah te vi você fez não sei o quê', eu acho uma graça, acho muito legal, muito carinhoso. Mas eu mesma me sentar pra ficar me vendo, lá no século passado, não, não aguento", admitiu Andréa, aos risos. "Eu quero fazer hoje, agora, vida nova, vambora! Quero coisas novas. Agora, tudo mora no meu coração, totalmente, tudo que eu fiz. Meus fracassos e meus acertos, gosto de todos eles", acrescentou a carioca virginiana.

Mãezona

Sobre a atual novela, Andréa celebra o fato de viver uma matriarca cheia de filhos e relembra trabalhos em que deu uma "banana" para a monogamia. "A Zefa é uma mãezona, e eu, que nunca fui mãe de tantos, logo peguei 'uma renca'. Eu já casei com três numa novela, em Rainha da Sucata (1990) eu fui para o altar com três caras. Foi ótimo, adorei, sensacional, recomendo. Em Armação ilimitada (1985/88), eu tinha dois, o Juba e o Lula, em A viagem (1994), eu tinha um vivo e um morto, então eu tenho esse histórico muito bom. Mas sete filhos eu não tinha pego. Estou adorando".

Longe das novelas por 20 anos, Andréa Beltrão retornou ao gênero em 2021, dando vida à Rebeca, em Um lugar ao sol. Nesse hiato, a atriz se dedicou ao gênero do humor. Ela atuou no sitcom A grande família por oito anos e, em outros cinco, protagonizou, ao lado de Fernanda Torres, Tapas & beijos. Antes, em 2005, ela esteve na série Os aspones, gravada em Brasília. "Eu gosto de Brasília. Acho que é um lugar diferente demais, um barato!", avisou a mãe de José, Rosa e Francisco.

Mestra em transitar com total reverência entre a comédia e o drama, Andréa também carrega no currículo um registro icônico: ela foi a escolhida para interpretar o papel de ninguém menos que Hebe Camargo em Hebe: a estrela do Brasil (2019). Por essa atuação, foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz.