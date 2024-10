Diogo Nogueira desabafa sobre medo de ‘cancelamento’ por ser do candomblé - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Diogo Nogueira abriu o coração sobre sua relação com o candomblé, e a forma na qual busca introduzir a religião de matriz africana em seus trabalhos musicais – no ano passado, ele lançou o álbum Sagrado, Vol. 1 (2023), e até o final deste ano pretende lançar o segundo volume do projeto.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o cantor afirmou que seu objetivo é emplacar novos trabalhos que envolvam a espiritualidade. "Outros projetos ligados a esse tema já estão nos planos", adiantou. "Minha religião representa absolutamente tudo. É o meu alicerce, minha base, aquilo que me fortalece para fazer o meu trabalho, ter tranquilidade para manter minha carreira caminhando e evoluindo", declarou ele, que refletiu sobre a chance de ser alvo de ‘cancelamento’ em virtude da intolerância religiosa.

"Se eu tivesse medo de ser ‘cancelado’, não faria o que estou fazendo. O que faço agora na carreira é totalmente de coração, intuitivo, orientado pelos meus orixás, guias. É necessário que as pessoas respeitem, porque a intolerância religiosa é crime. Então, enquanto estiverem fazendo esse tipo de coisa, estaremos denunciando", explicou Diogo Nogueira.

O namorado da atriz Paolla Oliveira, por sua vez, ressaltou seu orgulho em ser pertencente ao candomblé, e que costuma realizar um ritual diário para a espiritualidade e o bem-estar. "Acordo todos os dias e agradeço aos meus orixás de cabeça, aos orixás que me protegem. Depois disso, fico pelo menos 40 minutos em silêncio antes de começar a minha jornada diária", disse Diogo.

