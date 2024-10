Atriz Jessica Jurado, de 'A Usurpadora', morre ao 56 anos

A atriz mexicana Jessica Jurado, famosa no Brasil por papel na novela A Usurpadora, morreu na noite de sexta-feira (11/10), aos 56 anos. Lembrada por dar vida à personagem Patricia Bracho na novela, Jessica também contracenou em novelas de sucesso como Maria do Bairro. Jessica havia acabado de completar 56 anos, aniversário da artista foi na quarta-feira (9/10).

A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Intérpretes (ANDI) do México. Em nota publicada nas redes sociais, a associação lamentou a perda. A causa da morte não foi revelada.

Gabriela Spanic, atriz que deu vida à protagonista Paola Bracho, também lamentou a perda. "Meu coração está triste porque hoje nos deixou uma talentosa atriz que trabalhou comigo no romance A Usurpadora. Neste momento de profunda tristeza, quero prestar as condolências a todos os familiares e amigos de Jessica Jurado, e dizer que foi uma honra trabalhar com Jessica em La Usurpadora, e que sempre a lembrarei com muito carinho", escreveu.