Paes pede ajuda para decidir megashow no RJ: "Beyoncé, U2, Lady Gaga, Adele"

Prefeito Eduardo Paes reeleito no município do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sugeriu grandes nomes da música internacional para um novo megashow na cidade carioca. No X (antigo Twitter), Paes publicou as sugestões e pediu a opinião dos internautas.

Entre as opções estão: Beyoncé, Lady Gaga, Adele e U2. “Estou decidindo aqui… Beyoncé, U2, Lady Gaga, Adele… dê sua opinião”, escreveu o prefeito.

Estou decidindo aqui… Beyoncé… U2… Lady Gaga… Adele…. Dá aí a sua opinião! — Eduardo Paes 5??5?? (@eduardopaes) October 12, 2024

Nos comentários, a maior torcida foi para Beyoncé. A diva pop esteve no Brasil no ano passado, para uma breve passagem pelo estado da Bahia, sem fazer nenhum show. Os fãs da cantora esperavam que ela marcasse um dos show da última turnê dela, a Renaissance, no país, o que não ocorreu.

Em maio deste ano, Eduardo Paes participou da organização de um megashow gratuito em Copacabana. A estrela escolhida foi Madonna, contratada pelo banco Itáu, que reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas.

Na época, a cantora recebeu um cachê de aproximadamente R$ 17 milhões, pago pelo banco. No entanto, o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital carioca entraram com R$ 10 milhões cada para arcar com os gastos na organização do evento. Segundo o governo do RJ, o retorno para o estado foi de mais R$ 300 milhões.