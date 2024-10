Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (15/10)

SONHAR SEM COMPROMISSOS

Data estelar: Vênus e Netuno em trígono.

Nossa humanidade não precisa se comprometer o tempo inteiro realizar todos os cenários que idealiza, porque se nosso destino se circunscrevesse ao que seja estritamente prático, não existiria a arte nem todas as magníficas melodias, cores, imagens e literaturas que tanto bem proporcionam ao serem apreciadas.

Assume hoje o compromisso de não te reduzires ao compromisso de que tudo que penses tenha de passar pelo crivo da realização prática, e se os devaneios e delírios atrapalharem tua agenda produtiva de hoje, considera isso o bom sinal de que tua consciência se deixa atrair pela verdadeira condição em que existimos, levitando no Infinito.

Toma teu tempo para sonhar e te despreocupares com a questão de se teus sonhos são pertinentes ou se têm cabimento.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nunca haverá total certeza de se a intuição é intuição mesmo, ou se é um desejo travestido de pressentimento. Antecipadamente, nunca haverá essa certeza, você precisa ir testando atitudes e observar os resultados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A voz da razão não é necessariamente agradável, porque pode vir a contrariar seus argumentos e obrigar você a mudar de posicionamento. É melhor ter flexibilidade suficiente para se adaptar às mudanças de orientação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor não pretender encontrar a bala de prata que resolva tudo de uma tacada só, porque essa não está disponível. Ao mesmo tempo, se encontram disponíveis diversos instrumentos para dar conta de muitos assuntos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de todas as dores de cabeça que não dão sinal de alívio, você pode decretar um tempo de leveza e alegria, desfrutando das pequenas delícias que a vida oferece, mesmo que embaralhadas com angústias e problemas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha a consciência atenta ao fato de haver um abismo que separa o mundo de sensações misturadas de sua vida interior com aquilo que as pessoas percebem através de sua aparência. Use essa discrepância ao seu favor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas certezas precisam ser postas em prática, e você faria bem em ir conversando com outras pessoas que lhe brindem com visões diferentes da sua, porque assim os ajustes necessários seriam feitos a tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Um pouco de sossego e estabilidade são condições que brindam com serenidade, mas são moedas raras na atualidade, porque ainda que você se esforce para consolidar essas virtudes, o cenário do mundo não ajuda em nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Deixe de lado por um momento sua intensidade emocional interior, porque é preciso que você seja um porto seguro para as pessoas que andam descontroladas. Faça isso com elegância, sem esperar nada em troca.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você não encontre uma brecha eficiente para expressar seus bons sentimentos, mas não se preocupe, porque se você vibrar em silêncio positivamente, é certo que a mensagem chegará de alguma forma. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Este é um momento de partilha, portanto, é imprescindível que você lute contra o movimento automático da alma, que sempre prefere tomar distância de tudo e de todos para agir com tranquilidade. Agora é diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora sua presença serve de ponto de apoio e estabilidade para as pessoas próximas, que por sua vez andam desnorteadas com tudo que está acontecendo, e com as incertezas que o mundo impõe. Ofereça apoio consistente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esqueça a estabilidade, deixe de lado momentaneamente o anseio de conforto e segurança, e se lance atrevidamente à experiência da vida pelo puro prazer de sentir essa excitação juvenil que foi ficando escondida.