Ingressos dos shows de Lianne La Havas no Brasil estão à venda

Artista britânica, Lianne La Havas, vai se apresentar no Rio de Janeiro e em São Paulo no mês de novembro - (crédito: Divulgação)

A cantora de folk e soul Lianne La Havas vai fazer dois shows no Brasil, dia 21 de novembro no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e no dia 24 de novembro, no Cine Joia em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site da Eventim e em bilheterias oficiais. No dia 23 de novembro, a artista vai ser a atração de abertura do show de Lenny Kravitz, no Allianz Parque, em São Paulo.

Cantora, compositora e multi-instrumentista, La Havas teve como influência o pai, com quem aprendeu a tocar violão e piano. Seu estilo mistura suaves riffs de folk, com jazz e soul, e ela tem três álbuns, além de turnês de sucesso pela Europa, Estados Unidos e Ásia, e apresentações em festivais como Glastonbury e Lollapalooza Chicago.

O álbum de estreia, Is Your Love Big Enough?, foi lançado em 2012, após mais de dois anos de desenvolvimento. Seu segundo álbum, Blood, foi indicado ao 8º Grammy Awards de Melhor Álbum Urbano Contemporâneo. Em 2020 ela lançou o Lianne La Havas e em 2023 veio ao Brasil para divulgá-lo em shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Serviço

Lianne La Havas no Brasil

Dia 21 de novembro, às 20h, no Circo Voador (R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro - RJ). Ingressos a partir de R$ 170 (meia-entrada) mais taxas do Eventim. Vendas presencialmente no Estádio Nilton Santos – Engenhão (Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro). Classificação indicativa: 18 anos.

Dia 24 de novembro, às 19h, no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP). Ingressos a partir de R$ 180 (meia-entrada) mais taxas do Eventim. Vendas presencialmente no Estádio do Morumbi (bilheteria 05 - Próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866). Classificação indicativa: 18 anos.