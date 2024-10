"Bromance" de Gui Vieira e Yuri Bonotto na 'Fazenda' viraliza nas redes

Com as demonstrações de carinho entre Yuri e Gui, os internautas passaram a comentar se a amizade se trataria de um "bromance", uma amizade mais próximas entre dois homens - (crédito: Reprodução/TV Record - Playplus/Twitter @BBBaseado)

Através das redes sociais, telespectadores que acompanham o reality A Fazenda 16 celebram a aproximação dos participantes Yuri Bonotto, ex-bombeiro do Programa da Eliana, e Gui Vieira, ator. Segundo os internautas, Yuri e Gui criaram uma amizade especial no confinamento rural.

Com as demonstrações de carinho entre Yuri e Gui, os internautas passaram a comentar se a amizade se trataria de um "bromance", uma amizade mais próximas entre dois homens.

Tô louco para ver a entrega do primeiro beijo gay de A Fazenda com Yuri e Gui para o pavor do bispo.



pic.twitter.com/ZDZ3VaOrsu — Leandro Javorivski (@lejavorivski) October 12, 2024

Os afetos trocados pelos participantes variam entre abraços, beijos no rosto, olhares e elogios ao corpo um do outro, o que acabou por chamar a atenção do público. O estranhamento e as hipóteses dos internautas podem ser resultado da falta de normalização das trocas de afeto entre homens.

o yuri cantando e o gui todo cirilo tchubirau dau dau olhando estático pro yu ???????? pic.twitter.com/2T9tZxoWOV — vín (@dissevini) October 14, 2024

Atualmente, Gui Vieira está em um relacionamento com Victoria Odoricio. Yuri Bonotto é casado com a apresentadora e atriz Leoni Escobar. Nas redes sociais das mulheres, os seguidores não deixaram a aproximação de Yuri e Gui passar despercebido. "Não gente, como assim? Queremos o Gui com o Yuri", comentou um internauta no Instagram de Victoria em um post do casal. "Namora como? E o Yuri", questionou outro.

Yuri e Gui - A fazenda ??pic.twitter.com/evKdGXWaNO October 14, 2024

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

