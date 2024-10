A cantora Day Limns anuncia novo single, Profeta, e volta às origens

Day Limns, cantora de Goiânia, anunciou seu próximo lançamento, o single Profeta, para quinta-feira (17/10). Profeta resgata o início da carreira de Day, quando participou do The Voice em 2017, trazendo a cantora de volta para as suas origens. A primeira apresentação do single ao vivo será no sábado (19/10), na Infinu Comunidade Criativa, onde Day irá apresentar o lançamento e o álbum VÊNUSnetuno.



VÊNUS netuno foi lançado em novembro de 2023 e a cantora está realizando uma turnê nacional com o disco. A diferença na escrita das palavras traz essa sensação de desequilíbrio, que remete ao momento em que Day estava. “ Foi um momento de desequilíbrio emocional, queria muito fazer com que todas as minhas partes e os meus polos opostos se harmonizassem. Foi um momento de conflito muito grande interno depois de um término que desencadeou muitos sentimentos de rejeição, sentimento de culpa que me conectou diretamente à história da igreja, do inferno”, destaca.



A estética mais densa e a sonoridade voltada para o rock traz essa libertação e necessidade de mudança do momento em que se encontrava. Day escolheu o rock por ser um gênero mais disruptivo, ao lado do rap que é um gênero utilizado como forma de revolução. “Eu acho que vem justamente desse lugar de eu estar querendo mostrar o meu lado tóxico, o lado que eu gosto menos em mim. A escolha do rock veio justamente para poder ampliar ainda mais essa sensação de raiva, de culpa, de vontade de me libertar. Junto com o rap, acho a junção perfeita para fazer uma revolução interna”, ressalta a cantora.



Day se aproximou mais do rap e admira as métricas e capacidade de pensamento rápido que o gênero pede. “Comecei a frequentar batalhas de rima que antes só acompanhava pela internet e fico impressionada com as métricas”, comenta. Outra inspiração que percorre o álbum é a banda Linkin Park que também mistura o rap e o rock.



O álbum VÊNUS netuno completa um ano e a cantora acredita que seu significado ficará ainda mais forte depois dos próximos lançamentos. “Gostaria de falar para as pessoas ficarem muito atentas à comunicação de Profeta, a forma que está escrito Vênus e Netuno, os símbolos que eu tenho mostrado. Quero que os fãs tentem aprofundar nas coisas que eu tenho mostrado porque vai ficar muito claro a evolução da personagem nesses próximos lançamentos e qual é o propósito dessa personagem”, relata Day.



Apesar de usar o termo personagem, Day comenta que essas mudanças são sobre ela e sobre transformações pessoais. A cantora relata que em diversos momentos na sua trajetória acabou se prendendo ao passado ou ao futuro, ao que deveria ter sido e ao que gostaria que fosse. Profeta inicia um processo de amadurecimento no qual foi necessário retomar ao passado para descobrir para onde ir. “Me sinto voltando pra Terra e tirando os empecilhos na minha vida, comecei a reconhecer que as coisas que eu vivi foram o que me tornaram quem eu sou hoje. Profeta é a abertura de um novo portal”, destaca.



Em resposta à dualidade de VÊNUS netuno, Profeta gira ao redor de símbolos e da necessidade de buscar um equilíbrio. “E se a gente equilibrasse essas duas forças? E se existisse uma harmonia entre o terreno e o espiritual, entre anjos e demônios, entre Deus e o diabo, o feminino e o masculino, o bom e o ruim. E se a gente harmonizasse esses dois polos? A partir desse questionamento vem a minha próxima era. Profeta é o grande ponto de partida mas é a pontinha do iceberg do que eu tenho preparado”, finaliza Day.